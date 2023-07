Nissan va investir 725 millions de dollars dans la nouvelle entité électrique de Renault, selon la presse

TOKYO (Reuters) - Nissan devrait investir environ 725 millions de dollars dans Ampère, la nouvelle entité de technologies électriques et de logiciels de Renault, a rapporté vendredi le journal japonais Yomiuri, une décision qui pourrait faire avancer les négociations sur la refonte de leur alliance. D'après le journal, citant des personnes au fait du dossier, le constructeur automobile japonais et son partenaire français ont finalisé jeudi les détails d'un contrat et sont convenus du montant que le premier nommé investirait dans Ampère. Un porte-parole de Nissan a déclaré que les discussions portant sur ce contrat, dont le montant de l'investissement, n'étaient pas encore terminées. "Aucun accord n'a encore été trouvé", a dit ce porte-parole. Alors que Nissan et Renault s'attendent à ce qu'Ampère soit valorisée entre 8 et 10 milliards d'euros, écrit Yomiuri, citant des sources, le groupe japonais devrait investir moins de 10% de ce montant - il s'était fixé, en février dernier, un plafond de 15%. Un dirigeant de Nissan figurera dans l'organigramme de la nouvelle entité, selon Yomiuri, qui précise que des mesures seront mises en place pour encadrer la gestion de la propriété intellectuelle du constructeur japonais. (Reportage Daniel Leussink et Elaine Lies; version française Jean Terzian)