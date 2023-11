Nissan va fabriquer des versions électriques des Juke et Qashqai en Angleterre

Crédit photo © Reuters

LONDRES/TOKYO (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan Motor a annoncé vendredi qu'il investirait 1,12 milliard de livres (1,28 milliard d'euros) pour fabriquer les versions électriques de deux de ses best-sellers, les SUV Juke et Qashqai, dans son usine britannique de Sunderland. Le projet nécessitera jusqu'à 2 milliards de livres d'investissement dans une troisième usine de batteries en Grande-Bretagne et des projets d'infrastructures, a ajouté Nissan sans fournir de détails. Les noms et le calendrier de lancement de ces nouveaux modèles électriques seront dévoilés ultérieurement. "Nous accélérons vers une nouvelle ère pour Nissan", a déclaré dans un communiqué le PDG de Nissan, Makoto Uchida. Le troisième constructeur automobile japonais continuera de fabriquer sa voiture électrique Leaf à Sunderland. Le groupe japonais avait annoncé en 2021 un investissement de 1,4 milliard de dollars pour construire à Sunderland une usine de batterie de 9 gigawattheures (GWh)avec son partenaire chinois Envision AESC. Il dispose également d'une petite usine de batteries destinée à la Leaf. Le Premier ministre Rishi Sunak a estimé que la décision de Nissan était un "vote de confiance massif dans l'industrie automobile britannique". Nissan prévoit de ne construire que des véhicules électriques pour le marché européen d'ici 2030. L'annonce du constructeur japonais intervient quelques mois après la décision de l'indien Tata Motors d'investir 4 milliards de livres dans une usine de batteries afin de fournir ses usines d'assemblage de sa filiale Jaguar Land Rover. (Kylie MacLellan, Nick Carey et Daniel Leussink; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Gilles Guillaume)