Nissan va fabriquer des versions électriques des Juke et Qashqai à Sunderland

(Actualisé avec conférence de presse, précisions sur l'architecture des voitures, contexte) LONDRES/TOKYO, 24 novembre (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé vendredi qu'il investirait 1,12 milliard de livres (1,28 milliard d'euros) pour fabriquer les versions électriques de deux de ses best-sellers, les SUV Juke et Qashqai, dans son usine britannique de Sunderland. Le projet nécessitera en tout jusqu'à 2 milliards de livres (2,3 milliards d'euros) d'investissements en incluant une troisième usine de batteries en Grande-Bretagne et des projets d'infrastructures, a ajouté Nissan sans fournir de détails. Les noms et le calendrier de lancement de ces nouveaux modèles électriques, stratégiques si le troisième groupe automobile japonais veut rester dans la course de l'électrification, seront dévoilés ultérieurement. "Nous accélérons vers une nouvelle ère pour Nissan", a déclaré dans un communiqué le PDG de Nissan, Makoto Uchida. Le constructeur continuera également de fabriquer à Sunderland, un site industriel majeur employant 7.000 personnes, sa berline électrique Leaf. Au cours d'une conférence de presse retransmise sur internet, Makoto Uchida a précisé que les concept cars "Chill out", "Hyper Urban" et "Hyper Urban" récemment présentés préfiguraient respectivement les prochaines générations de Leaf et de Juke et Qashqai électriques. Le groupe japonais avait annoncé en 2021 un investissement de 1,4 milliard de dollars pour construire à Sunderland une usine de batterie de 9 gigawattheures (GWh)avec son partenaire chinois Envision AESC. Il dispose également d'une petite usine de batteries destinée à la Leaf. Le Premier ministre Rishi Sunak a estimé que la décision de Nissan était un "vote de confiance massif dans l'industrie automobile britannique", alors que le Brexit a nourri d'importantes incertitudes sur les investissements étrangers. Nissan prévoit de ne construire que des véhicules électriques pour le marché européen d'ici 2030. L'annonce du constructeur japonais intervient quelques mois après la décision de l'indien Tata Motors d'investir 4 milliards de livres dans une usine de batteries afin de fournir ses usines d'assemblage de sa filiale Jaguar Land Rover. REVENIR DANS LA COURSE A L'ELECTRIQUE Alors que Nissan a engagé une restructuration de son alliance historique avec Renault, passant par un rééquilibrage des participations croisées et une plus grande liberté dans les achats et les projets selon les régions géographiques, les trois véhicules électriques de nouvelle génération du groupe japonais seront tous basés sur la plateforme CMF-EV de l'alliance, a dit à Reuters une source proche du groupe japonais. Cette architecture, rebaptisée AMPR Medium par la nouvelle entité électrique de Renault, Ampère, où Nissan investira jusqu'à 600 millions d'euros, sert de base à la Mégane et au Scenic électriques. Avec ces nouveaux modèles, Renault et Nissan veulent revenir dans la course de l'électrique alors qu'avec la Zoé et la Leaf, ils avaient été précurseurs du "zéro émission" la décennie précédente - Makoto Uchida a rappelé que Nissan a vendu à ce jour plus d'un million de véhicules électriques en total cumulé à travers le monde. Mais les deux groupes ont été supplantés depuis par des nouveaux entrants, notamment des "pure players" comme Tesla et plusieurs marques chinoises qui entendent prendre l'avantage sur les constructeurs automobiles historiques grâce à la sortie des moteurs thermiques programmée notamment en Europe. (Kylie MacLellan, Nick Carey et Daniel Leussink; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, avec Gilles Guillaume à Paris)