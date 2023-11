Nissan va fabriquer des versions électriques de Juke et Qashqai en Angleterre - presse

LONDRES/TOKYO, 24 novembre (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan Motor doit annoncer vendredi qu'il fabriquera les versions électriques de ses modèles Juke et Qashqai dans son usine de Sunderland, en Grande-Bretagne, a rapporté Sky News. Selon le Financial Times, le Premier ministre Rishi Sunak va se rendre sur le site, dans le nord de l'Angleterre, où le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, détaillera ce projet pour lequel le groupe japonais investira plus de 1 milliard de livres (1,14 milliard d'euros). L'Etat, sans mettre directement la main à la poche, devrait fournir des garanties, dit Sky News. Le constructeur automobile et partenaire de Renault avait annoncé en septembre dernier que l'un des deux nouveaux modèles de véhicules électriques qu'il développe pour le marché européen serait assemblé à Sunderland. (Kylie MacLellan, Nick Carey et Daniel Leussink; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)