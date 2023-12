Nissan songe à prendre une participation dans l'activité d'économie circulaire de Renault

BOULOGNE-BILLANCOURT, France (Reuters) - Nissan envisage de prendre une participation dans "The Future Is NEUTRAL", l'activité d'économie circulaire de Renault, ont annoncé mercredi les deux constructeurs dans une présentation à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Les deux partenaires ont toujours l'intention d'investir dans Ampere, la nouvelle entité électrique de Renault, et leurs projets en commun en Europe, en Amérique latine et en Inde sont confirmés, montre également cette présentation. Dans ce document, il est précisé que Nissan investira jusqu'à 600 millions dans Ampere que Renault ambitionne de mettre en Bourse au printemps 2024. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)