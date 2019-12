Nissan remanie son conseil pour remplacer Jun Seki, démissionnaire

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Nissan a annoncé vendredi avoir choisi l'un de ses dirigeants, Hideyuki Sakamoto, pour remplacer au sein de son conseil d'administration le vice-directeur général délégué Jun Seki, dont la démission surprise a ébranlé le constructeur japonais il y a deux jours.

Hideyuki Sakamoto, qui a été nommé directeur en juin dernier, est responsable de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement au sein du groupe.

Le nom de Sakamoto sera soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire que Nissan organisera le 18 février, a précisé le constructeur dans un communiqué.

Le deuxième constructeur automobile japonais a besoin de stabilité alors qu'il s'attend à enregistrer son plus mauvais bénéfice annuel en onze ans et fait face à des difficultés sur ses deux principaux marchés, Etats-Unis et Chine.

Le groupe cherche aussi à réparer les liens avec son partenaire et principal actionnaire Renault, qui se sont détériorés avec la mise à l'écart de Carlos Ghosn, arrêté l'an dernier pour des soupçons de malversations financières.

Le départ surprise de Jun Seki, qui faisait partie d'un trio de dirigeants nouvellement nommé et avait été chargé de superviser un plan de redressement opérationnel lancé en avril, a fait plonger l'action à un plus bas de huit ans mercredi.

(Kevin Buckland, version française Jean-Stéphane Brosse)