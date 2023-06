Nissan ne pourvoira pas le poste de directeur général délégué d'Ashwani Gupta

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Nissan Motor a décidé de ne pas pourvoir le poste de directeur général délégué à la suite du départ d'Ashwani Gupta, alors que le groupe met en place une nouvelle structure de gestion, a déclaré mercredi le constructeur automobile japonais. Les responsabilités précédemment assumées par Ashwani Gupta seront prises en charge par d'autres cadres, a-t-il précisé. Hideyuki Sakamoto, vice-président exécutif en charge de la chaîne d'approvisionnement, sera responsable des achats. Stephen Ma, directeur financier, prendra en charge la performance des opérations. "En réponse à l'évolution constante des conditions du marché, nous introduirons une structure de direction plus plate et plus agile, qui renforcera le leadership régional et fonctionnel", a déclaré le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, dans un communiqué. Nissan a annoncé au début du mois qu'Ashwani Gupta quitterait le constructeur automobile pour saisir d'autres opportunités, après avoir dit qu'il ne siègerait plus au conseil d'administration à l'expiration de son mandat mardi. Reuters a rapporté ce mois-ci que Nissan enquêtait sur des accusations selon lesquelles directeur général Makoto Uchida a fait surveiller Ashwani Gupta. Nissan est en train de finaliser l'accord sur les termes de la restructuration de l'alliance avec son partenaire Renault. Ashwani Gupta s'était opposé à Makoto Uchida sur la volonté de ce dernier de conclure rapidement les négociations avec le groupe français, l'ancien directeur des opérations ayant demandé plus de prudence sur les termes de l'accord. (Reportage Satoshi Sugiyama ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)