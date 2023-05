Nissan dit prévoir une hausse de 38% de son bénéfice annuel

TOKYO (Reuters) - Le constructeur automobile japonais Nissan a dit jeudi s'attendre à ce que son bénéfice d'exploitation augmente de 38% cette année, grâce à des perspectives plus favorables pour les ventes et les volumes de production, après des années de recul sur fond de perturbations de l'alliance avec Renault. Les deux constructeurs sont en train de réorganiser le partenariat mis en place par leur ancien président Carlos Ghosn, dont l'arrestation et la fuite du Japon ont plongé l'alliance dans la tourmente. Nissan prévoit une augmentation de son bénéfice d'exploitation à 520 milliards de yens (3,51 milliards d'euros) pour l'année financière qui vient de commencer, par rapport à une prévision moyenne de bénéfice de 396,21 milliards de yens dans une enquête de Refinitiv auprès de 19 analystes. Le bénéfice d'exploitation pour le trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 87,4 milliards de yens, contre 89,81 milliards de yens prévus en moyenne par les analystes. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 56 milliards de yens enregistré au cours de la même période de l'année précédente. L'amélioration des perspectives de vente s'explique par une hausse de 29% attendue en Amérique du Nord, soit 1,32 million de véhicules, et de 27% en Europe. En Chine, les perspectives sont plus modestes, Nissan s'attendant à une augmentation des volumes de 8%, soit 1,1 million de véhicules. Le constructeur basé à Yokohama développe des plans de croissance dans des domaines tels que les logiciels et les véhicules électriques, indépendamment de Renault, ont déclaré des sources, alors que les deux entreprises s'efforcent de finaliser les termes de leur alliance rééquilibrée d'ici le milieu de l'année. Renault a annoncé jeudi que Nissan avait contribué à son bénéfice à hauteur de 311 millions d'euros au premier trimestre 2023. (Rédigé par Daniel Leussink ; version française Nathan Vifflin, édité par Tangi Salaün)