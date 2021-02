Nissan aura investi plus d'1 Md£ au Royaume-Uni d'ici quelques années

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Nissan a dit jeudi prévoir de dépasser le milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) d'investissement au Royaume-Uni grâce à ses nouveaux modèles produits dans l'usine de Sunderland et à l'arrivée prochaine en Europe du système d'hybridation maison du constructeur japonais.

"Jusqu'à présent on a investi plus de 400 millions de livres dans l'usine en Angleterre, et on planifie pour les années à venir de passer le milliard d'investissement, suite à l'introduction également de l'e-Power qui viendra prochainement sur le marché", a dit Gianluca de Ficchy, président de la région Europe de Nissan, au cours d'une téléconférence de presse organisée pour la présentation du nouveau Qashqai 3.

Les perspectives de l'usine britannique de Nissan ont été longtemps suspendues à l'issue des négociations sur les modalités du Brexit.

