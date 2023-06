Nissan : Aswhani Gupta, jadis vu comme potentiel DG, va quitter le groupe

TOKYO (Reuters) - Le directeur des opérations de Nissan, Ashwani Gupta, va quitter son poste ce mois-ci afin de se tourner vers d'autres opportunités, a annoncé vendredi le constructeur automobile japonais, au sein duquel Gupta a contribué à mettre en oeuvre un plan de redressement destiné à simplifier les opérations. Nissan a indiqué dans un communiqué qu'il prévoyait d'annoncer la nouvelle composition de sa direction le 27 juin, date à laquelle Aswhani Gupta quittera le groupe. Un doute planait sur l'avenir d'Aswhani Gupta chez Nissan depuis que le constructeur avait annoncé le mois dernier que le dirigeant ne siègerait plus au conseil d'administration à l'expiration de son mandat actuel, le 27 juin. Ashwani Gupta avait rejoint la direction de Nissan fin 2019 alors que le partenaire de Renault tentait de fermer le chapitre tumultueux lié à l'arrestation et au limogeage de son patron de longue date, Carlos Ghosn. En 2020, certains de ses alliés ont demandé, sans succès, au conseil d'administration de Nissan de confier à Aswhani Gupta le rôle de directeur général adjoint, avec l'espoir qu'il poursuive le redressement du constructeur automobile et renforce l'alliance avec Renault et Mitsubishi Motors. Ce départ intervient alors que Nissan finalise les détails d'une refonte de son alliance avec Renault, un dossier qui, selon des sources, a donné lieu à des tensions entre Aswhani Gupta et le directeur général Makoto Uchida. Alors que ce dernier souhaitait boucler rapidement les discussions avec le groupe français, Gupta prônait davantage de prudence, ont dit par le passé à Reuters des personnes au fait de la question. Avant d'être nommé à la direction de Nissan, Ashwani Gupta était entré chez Renault en Inde en 2006, occupant par la suite un poste à la direction commerciale. (Reportage Dave Dolan, Maki Shiraki et Daniel Leussink; version française Jean Terzian)