Nissan affiche un bénéfice d'exploitation plus que doublé au T2

TOKYO, 9 novembre (Reuters) - Nissan Motor a plus que doublé son bénéfice d'exploitation au cours du trimestre de juillet à septembre, dépassant ainsi les estimations des analystes. L'entreprise a fait état d'une hausse de 127% de son bénéfice d'exploitation pour la période juillet-septembre, à 208,1 milliards de yens (1,29 milliard d'euros). Les analystes tablaient sur un bénéfice de 155,9 milliards de yens selon un consensus réalisé auprès de 10 analystes par LSEG. Par ailleurs, Renault a déclaré jeudi que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 654 millions d'euros au troisième trimestre. Le constructeur français a annoncé mercredi avoir réduit sa participation à 15% dans Nissan dans le cadre de la finalisation de son nouvel accord de partenariat avec le groupe japonais. (Reportage Daniel Leussink ; version française Kate Entringer)