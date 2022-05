Nintendo va diviser le prix de son action par dix, anticipe une baisse des ventes de Switch

par Sam Nussey

TOKYO (Reuters) - Nintendo a annoncé mardi une division par dix du nominal de ses actions à compter du 1er octobre, une mesure réclamée depuis longtemps par les investisseurs et qui vise à améliorer la liquidité des actions du fabricant de jeux vidéo.

L'annonce surprise est intervenue alors que Nintendo a déclaré s'attendre à vendre 21 millions de consoles de jeux Switch au cours de l'exercice qui a débuté le 1er avril, soit une baisse de 9% en glissement annuel, la société faisant face à la pénurie mondiale de composants électroniques.

Nintendo a vendu 23,06 millions de consoles Switch au titre de l'exercice fiscal annuel clos fin mars, en ligne avec les estimations du fabricant de jeux vidéos annoncées en février.

La demande pour la Switch, qui est en sa sixième année sur le marché, a été stimulée par le lancement en novembre d'un modèle doté d'un écran OLED, qui s'est vendu à 5,8 millions d'unités sur l'année, mais celui-ci reste rupture de stock.

Nintendo, qui dépend de ses propres productions pour stimuler ses ventes de jeux, prévoit de vendre 210 millions de logiciels cette année, contre 235 millions l'année dernière.

La société dispose d'un portefeuille solide malgré le report de la suite de "Legend of Zelda: Breath of the Wild" au printemps 2023, avec des titres à venir cette année, notamment "Splatoon 3".

Le titre de la société a gagné 5% depuis le début de l'année.

(Reportage de Sam Nussey; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)