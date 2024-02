Nintendo relève sa prévision de ventes de la Switch

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Nintendo a relevé mardi sa prévision de ventes de Switch pour l'ensemble de l'année à 15,5 millions d'unités, contre 15 millions d'unités précédemment. L'entreprise de jeux basée à Kyoto a vendu 13,74 millions de Switch au cours des neuf premiers mois de l'exercice. Ce chiffre est à comparer aux 14,91 millions d'unités vendues au cours de la même période de l'année précédente. Alors que la Switch, appareil hybride maison/portable, approche bientôt de sa huitième année de commercialisation, les attentes se font de plus en plus pressantes quant à la sortie d'une nouvelle console Nintendo cette année. Le cycle de vie de la Switch a été prolongé par une série de jeux à succès tels que "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom", lancé en mai dernier, et "Super Mario Bros. Wonder", mis en vente en octobre. (Reportage Sam Nussey; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)