Nintendo relève sa prévision de bénéfice grâce aux ventes de Switch

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Nintendo a relevé mardi de 11% à 500 milliards de yens (3,11 milliards d'euros) sa prévision de bénéfice d'exploitation pour son exercice financier qui se clôturera en mars grâce à l'attrait continu de sa console vieillissante Switch. L'entreprise de jeux basée à Kyoto a prolongé le cycle de vie de cet appareil hybride maison/portable, qui en est à sa septième année sur le marché, grâce à une série de jeux à succès. Nintendo a vendu 6,84 millions de Switch au cours des six premiers mois de l'exercice, une légère augmentation par rapport aux 6,68 millions d'unités vendues l'année dernière. Parmi les titres prisés cette année figurent les nouvelles éditions des séries Zelda et Super Mario Bros, dont la popularité a été consolidée avec la sortie d'un film. Nintendo continue de s'attendre à vendre 15 millions d'unités pour l'ensemble de l'année, une baisse de 16,5% par rapport à l'année précédente. (Reportage Sam Nussey ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)