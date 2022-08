Nintendo : Les ventes de Switch chutent au 1er trimestre en raison de la pénurie de puces

par Sam Nussey

TOKYO (Reuters) - Nintendo a fait état mercredi d'une baisse de 23% des ventes de consoles Switch au cours de la période avril-juin par rapport à l'année dernière, en raison des pénurie de puces.

La société de jeux vidéo japonaise basée à Kyoto a vendu 3,43 millions d'unités de cette console au cours du premier trimestre, contre 4,45 millions un an plus tôt et un total de 23,06 millions d'unités en 2021.

"La demande reste stable dans toutes les régions", a déclaré Nintendo lors d'une présentation des résultats.

La société à l'origine de "Super Mario" prévoit une deuxième baisse annuelle des ventes de sa console hybride Switch, qui en est à sa sixième année sur le marché, et ce, malgré le lancement en octobre dernier d'un modèle Switch amélioré avec un écran OLED.

Les fabricants de consoles ont été aux prises avec des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait souligné en mai des pénuries de composants.

Nintendo maintient pourtant sa prévision de vente de 21 millions d'unités sur l'année jusqu'à fin mars 2023.

Au premier trimestre, les ventes de jeux ont diminué de 8,6% à 41,4 millions d'unités, tandis que le bénéfice d'exploitation a chuté de 15% pour atteindre 101,6 milliards de yens (749,17 million euros), en deça des attentes des analystes.

L'entreprise mise sur la sortie des jeux "Splatoon 3" et "Pokemon Scarlet and Violet" en septembre et novembre, respectivement, pour soutenir la demande pendant la saison clé des achats de fin d'année.

Les investisseurs sont à l'affût de signes de ralentissement après le boom des jeux vidéo durant la pandémie de COVID-19.

Sony a annoncé la semaine dernière une baisse de 15% de l'engagement des utilisateurs de PlayStation par rapport à l'année précédente.

