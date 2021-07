Nils Politt s'impose en solitaire à Nîmes, journée plutôt tranquille pour les favoris

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le profil de la 12ème étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Nîmes pouvait laisser croire que la victoire se jouerait lors d'un sprint massif, mais finalement, c'est Nils Politt (Bora-Hansgrohe) qui s'est imposé en solitaire. Parti dans un groupe de 13 coureurs, l'Allemand s'est d'abord extirpé avec Harry Sweeny, Imanol Erviti et Sefan Küng. Après avoir lâché ce dernier, Politt a placé une accélération à 11km de l'arrivée qui a laissé sur place ses deux derniers compagnons. Résultat, il a levé les bras en solitaire à Nîmes après un finish impressionnant. Derrière, le peloton ne s'est pas bousculé et a terminé avec plus de 15' de retard. Aucun changement au général puisque le coureur le mieux classé à l'avant était Sergio Henao (+50'57" au départ ce matin). Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) est donc toujours en jaune avant le début des Pyrénées ce week-end et possède plus de 5' de marge sur Uran, Vingegaard, Carapaz ou encore O'Connor. À noter que le début d'étape a été perturbé par des bordures favorisées par un vent assez fort. Richie Porte et Geraint Thomas (Ineos) ont notamment été piégés mais tout est rentré dans l'ordre.