Nikki Haley donnée victorieuse de la primaire républicaine à Washington

par Gram Slattery WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Nikki Haley a remporté dimanche la primaire du Parti républicain dans la capitale fédérale Washington, selon l'institut Edison Research, obtenant ainsi sa première victoire, à la portée symbolique, dans le processus d'investiture du parti en vue de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Ultime rivale de Donald Trump, grand favori pour être le candidat républicain lors du scrutin présidentiel, l'ancienne ambassadrice américaine à l'Onu s'est imposée à Washington avec 62,9% des scrutins, contre 33,2% pour l'ancien président. Les chances que Nikki Haley parvienne à obtenir l'investiture républicain pour affronter le président démocrate Joe Biden le 5 novembre prochain restent cependant ultra-minces, Donald Trump ayant remporté les huit premières étapes des primaires avec de nettes avances. A lire aussi... Selon les enquête d'opinion, Donald Trump devrait aussi s'imposer lors de la quasi-totalité des autres primaires. Ville urbaine où une grande partie des habitants a un niveau élevé d'éducation, Washington compte notamment des employés fédéraux que des alliés de Donald Trump ont promis de massivement licencier et de remplacer par des fidèles en cas de victoire de Trump en novembre. En s'imposant dans la capitale fédérale, Nikki Haley pourrait faire taire les critiques sur son incapacité à remporter la moindre étape des primaires. Toutefois, certains républicains pourraient considérer cette réussite à Washington comme un point négatif, alors que de nombreux républicains de haut rang - dont Donald Trump - disent considérée la ville comme minée par le crime et dirigée par une élite déconnectée. Donald Trump avait déjà subi un revers à Washington lors des primaires républicaines de 2016, avec moins de 14% des suffrages. Il avait au final obtenu l'investiture du parti pour l'élection présidentielle. La primaire démocrate de Washington aura lieu en juin. (Reportage Gram Slattery, avec Timothy Gardner; version française Jean Terzian)