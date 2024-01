Nigéria : Un engin explosif tue six élèves d'une école islamique

MAIDUGURI, NIGERIA, 28 janvier (Reuters) - Au moins six écoliers ont été tués dans le nord-est du Nigeria par un engin explosif qu'ils avaient confondu avec de la ferraille, ont déclaré dimanche la police et un responsable local. Les enfants, âgés de 13 à 15 ans, ont ramassé l'engin avec de la ferraille et l'ont entreposé dans un bâtiment d'une école islamique dans la région de Gubio, dans l'État de Borno, au coeur d'une insurrection islamiste de longue date. Un porte-parole du gouvernement local de Gubio a déclaré que l'engin avait explosé et tué les six enfants alors qu'ils cherchaient à le vendre comme de la ferraille, samedi. Les élèves de l'école, qui apprend aux enfants à réciter le Coran, collectent souvent de la ferraille pour la vendre aux communautés locales. Le porte-parole de la police de l'État de Borno, Daso Nahum Kenneth, a confirmé l'incident, mais n'a pas pu donner plus de détails dans l'immédiat. (Reportage Ahmed Kingimi, rédigé par MacDonald Dzirutwe, version française Benjamin Mallet)