Nigeria: Sept soldats tués par des insurgés dans l'Etat de Borno

MAIDUGURI (Reuters) - Sept soldats nigérians ont été tués par des insurgés islamistes dans l'Etat de Borno, dans le nord du Nigeria, ont déclaré vendredi à Reuters une source militaire et deux résidents.

Les insurgés, qui, selon les sources, appartenaient au groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap), ont tiré sur un avant-poste militaire pendant une heure.

Lorsque les tirs ont cessé, les soldats se sont rendus en ville et ont été tués dans une embuscade, ont ajouté les sources.

"(Les insurgés) ont tendu une embuscade et tué un capitaine, un lieutenant et cinq autres soldats", a déclaré la source militaire.

Un porte-parole de l'armée n'a pas répondu aux demandes de commentaire.

Le nord du Nigeria est en proie depuis plus de douze ans aux violences de groupes islamistes armés, qui multiplient massacres et enlèvements. L'Onu estime qu'à la fin de 2020, le conflit avait fait plus de 350.000 morts.

(Reportage rédaction de Maiduguri avec Camillus Eboh, rédigé par Libby George; version française Camille Raynaud)