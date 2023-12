Nigéria: Le président ordonne une enquête après une frappe militaire sur des civils

ABUJA (Reuters) - Le président du Nigéria, Bola Tinubu, a ordonné mardi une enquête approfondie sur l'attaque d'un drone militaire qui a tué par "accident" au moins 85 personnes, dont des femmes et des enfants, dans l'Etat du Kaduna, au nord du pays. Cette attaque de l'armée, la dernière en date à toucher des civils, s'est produite dimanche soir dans le village de Tundun Biri. Bola Tinubu, qui participe au sommet sur le climat de la COP28 à Dubaï, a qualifié l'attaque d'"accident de bombardement". Un accident "très malheureux, inquiétant et douloureux", a ajouté son porte-parole Ajuri Ngelale dans un communiqué. "Le président ordonne une enquête approfondie et complète sur l'incident et appelle au calme pendant que les autorités examinent avec diligence l'incident", a ajouté le porte-parole du président. L'Agence nationale de gestion des urgences a déclaré mardi qu'au moins 85 personnes avaient trouvé la mort au cours de l'attaque et que 66 autres avaient été blessées. La région du Kaduna fait partie des États du nord-ouest et du centre-nord du Nigéria aux prises avec des bandes armées que les forces de sécurité ciblent avec des attaques aériennes. Le porte-parole du quartier général de la défense nigériane, le général de division Edward Buba, a déclaré que la surveillance aérienne avait permis de repérer des mouvements de personnes "synonymes de terroristes" et que "la menace a été éliminée pour empêcher les terroristes de semer la terreur parmi des civils innocents". "L'armée considère comme une tragédie tout décès de civil survenu dans le cadre d'une opération. De telles tragédies sont inutiles et indésirables", a-t-il ajouté. Des témoins ont déclaré que les villageois étaient rassemblés pour les célébrations musulmanes annuelles de Maulud lorsqu'ils ont entendu une forte explosion après 21h00 (2000 GMT), obligeant les gens à se disperser pour se mettre à l'abri. Lorsque les villageois ont compris qu'il s'agissait de l'explosion d'une bombe, ils ont commencé à aider les blessés et à déplacer les morts. Mais une nouvelle explosion a été entendue environ 30 minutes plus tard, tuant d'autres personnes, selon les témoins. "Les morceaux de corps, principalement des enfants, étaient éparpillés sur les toits des bâtiments et les branches d'arbres. Nous les avons emballés dans des sacs à grains vides et les avons déposés à côté des corps des morts qui n'étaient pas gravement mutilés", a déclaré un des témoins, Musa Shehu, par téléphone. Shehu Bala, un autre survivant, a déclaré que les villageois, qui venaient de quatre villages, étaient encore sous le choc et cherchaient des réponses. "Nous avons dénombré 97 corps, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Certains nourrissons qui ont survécu ont été arrachés à leur mère morte encore en train de les allaiter. C'est une expérience terrible". (Reportage Felix Onuah et Garba Muhammad, avec la contribution d'Ahmed Kingimi à Maiduguri, rédigé par MacDonald Dzirutwe ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)