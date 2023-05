Nigeria : Le nouveau président Tinubu promet une croissance économique de 6% par an

ABUJA (Reuters) - Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, s'est engagé, lors de sa prestation de serment lundi, à parvenir à une croissance économique du pays d'au moins 6% par an, à lever les obstacles à l'investissement, à créer des emplois et à unifier le taux de change, tout en s'attaquant à l'insécurité grandissante. L'ancien gouverneur de l'Etat de Lagos prend la tête d'un pays en difficulté économique et lourdement endetté où la population souffre pêle-mêle de pénuries de devises et de carburant, d'une monnaie affaiblie, de sous-investissement, d'une inflation élevée depuis près de deux vingt ans, de coupures d'électricité et d'une baisse de la production de pétrole sur fond de vol. "En ce qui concerne l'économie, nous visons une croissance plus élevée du PIB et une réduction significative du chômage", a-t-il déclaré, ajoutant que ces objectifs seraient atteints grâce à une réforme budgétaire, à une augmentation de la production d'électricité et à une amélioration de la sécurité alimentaire. "J'ai un message pour nos investisseurs, locaux et étrangers: notre gouvernement examinera toutes les plaintes formulées au sujet de la fiscalité multiple et des divers obstacles à l'investissement", a-t-il ajouté. Bola Tinubu a prêté serment lors d'une cérémonie en plein air sur la place de l'Aigle, dans la capitale nigériane, avant de se rendre dans l'Etat de Katsina, dans le nord du pays, où se situe sa résidence de campagne. Le nouveau président nigérian s'est également engagé à mettre fin aux subventions accordées sur le carburant, une mesure populaire mais jugée coûteuse. Il a également promis un "grand ménage" de la politique monétaire, estimant que la banque centrale devrait oeuvrer en faveur d'un taux de change unifié, qui permettrait de faire converger les flux financiers vers des "investissements significatifs dans les usines, les équipements et les emplois qui alimentent l'économie réelle". Bola Tinubu hérite par ailleurs d'un pays divisé après sa victoire contestée, ce qu'il rejette, ses principaux rivaux le considérant comme un membre de la vieille garde. "Je remercie mes partisans. À ceux qui ont voté différemment, je tends la main au-delà des clivages politiques. Je vous demande de la saisir dans un esprit d'affinité et de fraternité nationales", a-t-il déclaré. Les élections de février ont galvanisé les jeunes électeurs qui espéraient une rupture avec les deux partis ayant dominé la politique nigériane depuis la fin du régime militaire en 1999. Mais ces élections, considérées alors par les autorités les plus libres et les plus justes, se sont soldées par une frustration pour de nombreux électeurs. Bola Tinubu a assuré qu'il s'attaquerait à la violence généralisée dans le pays en réformant les services de sécurité, en augmentant les effectifs des forces de l'ordre, leur formation, leurs équipements et leurs salaires. (Reportage Felix Onuah à Abuja et MacDonald Dzirutwe à Lagos; avec Chijioke Ohuocha à Abuja; version française Claude Chendjou)