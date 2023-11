Nigeria : Boko Haram suspecté d'attaques ayant fait 40 morts dans le nord-est

MAIDUGURI, Nigeria (Reuters) - Au moins 40 personnes ont été tuées lundi et mardi dans l'Etat de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, lors d'attaques menées par des combattants présumés du groupe islamique Boko Haram qui ont fait feu contre des villageois et déclenché des mines antipersonnelles, a déclaré mercredi la police. Il s'agit de l'incident le plus important dans la région depuis un an et demi. Un porte-parole de la police régionale a déclaré qu'une première attaque est survenue lundi aux alentours de 20h30 (19h30 GMT), indiquant que des assaillants armés ont tiré sur des villageois et fait au moins 17 morts. Il a ajouté qu'une mine antipersonnelle a ensuite explosé mardi, tuant au moins 20 villageois qui venaient d'enterrer les victimes de l'attaque précédente. Boko Haram mène de longue date des attaques contre des villages dans l'Etat voisin de Borno, tuant et enlevant des civils, dans ce qui constitue le coeur de l'insurrection islamiste dans le pays. Le gouvernement du président Bola Tinubu a approuvé lundi un budget additionnel de 2,8 milliards de dollars pour financer des "questions urgentes" en matière de défense et de sécurité notamment. Bola Tinubu, entré en fonction plus tôt cette année, n'a jusqu'à présent pas dévoilé ses plans de lutte contre l'insurrection islamiste dans le nord et, plus généralement, contre une insécurité qui s'est répandue à travers le pays. (Reportage Lanre Ola et Ahmed Kingimi; version française Jean Terzian)