Nigeria: Au moins 10 morts dans une attaque de Boko Haram, déclare la police

par Ardo Hazzad BAUCHI, NIGERIA (Reuters) - Au moins 10 personnes ont été tuées par des militants de Boko Haram dans l'État de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé la police samedi. L'insurrection de Boko Haram, qui a éclaté dans le nord-est du Nigeria en 2009, a fait plus de 350.000 morts et forcé au moins 2 millions de personnes à fuir leurs foyers, selon les groupes d'aide internationale. Le porte-parole de la police de l'État de Yobe, Dungus Abdulkarim, a déclaré que le dernier incident s'était produit vendredi, dans la zone de gouvernement local de Buni Gari Gujba, lorsqu'un groupe de villageois est tombé dans une embuscade tendue par des militants de Boko Haram alors qu'ils étaient à la recherche d'un villageois disparu. "Dix corps ont été retrouvés. Les agents de sécurité ont été envoyés dans la région pour faire face aux insurgés qui fréquentent de temps en temps cette zone", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone. Boko Haram s'est scindé au fil du temps, avec une ramification active appelée Province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, affiliée à l'État islamique, qui a revendiqué plusieurs attaques au Nigeria. (Version française Benjamin Mallet)