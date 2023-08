Niger : Une haute représentante américaine dit avoir discuté à Niamey avec la junte

WASHINGTON, 7 août (Reuters) - La vice-secrétaire d'Etat américaine, Victoria Nuland, a déclaré lundi s'être rendue au Niger et y avoir tenu des discussions "franches et difficiles" avec des représentants de la junte, qui a renversé fin juillet le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Au cours de cet échange, a-t-elle indiqué lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, les représentants de la junte nigérienne n'ont pas pris en considération les suggestions de Washington destinées à rétablir l'ordre démocratique dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Sa demande de rencontrer Mohamed Bazoum a par ailleurs été refusée, a dit Victoria Nuland. (Reportage Daphne Psaledakis, Humeyra Pamuk et Simon Lewis; version française Jean Terzian)