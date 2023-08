Niger : "Une évacuation des ressortissants français est en préparation", confirme le Quai d'Orsay

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une évacuation des ressortissants français est en cours de préparation à l'ambassade de France au Niger, a indiqué mardi le Quai d'Orsay, confirmant des informations rapportées plus tôt dans la presse. Cette évacuation interviendra rapidement, a ajouté le Quai d'Orsay. Déjà tendues, les relations se sont encore détériorées entre la junte nigérienne et la France lorsque des militaires ont accusé la France d'avoir recouru à la force létale pour disperser dimanche des manifestants devant son ambassade à Niamey. Le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, a été renversé par une junte militaire la semaine dernière, provoquant l'indignation d'une grande partie de la communauté internationale et des sanctions de la part de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. Alors que les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont imposé dimanche des sanctions au Niger et fixé un ultimatum aux putschistes, les dirigeants militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée ont exprimé leur soutien à la junte nigérienne. Dans un communiqué conjoint lu à la télévision publique des deux pays, le Mali et le Burkina Faso ont prévenu que "toute intervention militaire au Niger sera considérée comme une déclaration de guerre" à leur encontre. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)