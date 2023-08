Niger : "Rien n'indique que la Russie est derrière le coup d'Etat", dit Washington

WASHINGTON, 1er août (Reuters) - La Maison blanche a déclaré mardi ne disposer d'aucune indication selon laquelle la Russie est derrière le coup d'Etat survenu la semaine dernière au Niger, ajoutant que les Etats-Unis n'ont pas changé de position sur leur présence dans le pays, n'ayant pas constaté de menace pour leurs ressortissants. S'exprimant devant des journalistes, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la présidence américaine, John Kirby, a indiqué aussi que Washington n'avait pris pour l'heure aucune décision sur l'avenir de l'aide fournie au Niger. (Reportage Nandita Bose et Rami Ayyub; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)