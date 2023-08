Niger : Plus de 350 Français évacués, les opérations se poursuivent...

(Actualisé avec deuxième avion) PARIS, 2 août (Reuters) - Les deux premiers avions rapatriant des ressortissants français et des citoyens d'autres pays européens et non-européens a atterri dans la nuit de mardi à mercredi à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, ont annoncé les ministère français des Affaires étrangères et des Armées. Au total, plus de 350 ressortissants français étaient à bord de ces deux avions, en compagnie de ressortissants du Niger, du Portugal, de Belgique, d'Ethiopie, du Liban, d'Allemagne, du Canada, d'Inde, des Etats-Unis et d'Autriche. Le premier vol affrété par la France a quitté mardi soir le Niger pour évacuer des ressortissants français et européens souhaitant quitter le pays, où un coup d'Etat a été mené la semaine dernière par l'armée. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait indiqué mardi que 262 personnes, dont 12 bébés, se trouvaient à bord du premier appareil. A Roissy, le soulagement gagnait les premiers évacués. "Cela aurait pu dégénérer mais c'est toujours bien d'être rentré. On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça évolue là-bas", a affirmé à Reuters TV un passager. Au Niger, les évacuations se font en coordination avec les autorités locales. "L'embarquement de la centaine de ressortissants français et européens, désireux de quitter le pays, a été supervisé par des militaires français en coordination avec la police nigérienne" a indiqué le ministère des Armées sur le réseau social X, anciennement Twitter. Les opérations d'évacuation, suspendues durant le couvre-feu, ont repris mercredi au Niger, les ressortissants français qui souhaitent quitter le pays étant invités à se rendre à l'aéroport international de Niamey, a indiqué le ministère des Affaires étrangères sur son site internet. Un vol affrété par le gouvernement italien et rapatriant 87 personnes a également atterri mercredi matin à Rome, selon des journalistes de Reuters présents sur place. L'avion transportait 36 Italiens et des ressortissants de plusieurs pays européens et non-européens. En renversant mercredi dernier le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement, l'armée nigérienne a déclenché une onde de choc à travers le Sahel, où le pays était jusque-là considéré comme l'un des alliés les plus stables des Occidentaux dans la lutte contre l'insurrection islamiste qui s'est répandue dans la région. La France, ancienne puissance coloniale et qui est intervenue militairement dans la région pour aider à lutter contre une insurrection islamiste, a été prise pour cible par des manifestants qui ont attaqué dimanche l'ambassade française à Niamey. (Reportage Stéphanie Lecocq et Manuel Ausloos à Paris, avec Shivani Tanna à Bangalore; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)