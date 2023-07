Niger: Manifestation devant l'ambassade de France à Niamey

Crédit photo © Reuters

NIAMEY (Reuters) - Des milliers de manifestants se sont réunis dimanche à Niamey, répondant à l'appel lancé par la junte au pouvoir et ont exprimé leur soutien au coup d'Etat qui a abouti à l'éviction du président Mohamed Bazou. Les manifestants, qui ont également exprimé leur hostilité à l'encontre de la Cédéao qui se réunit ce dimanche, ont ensuite convergé vers l'ambassade de France, située dans le centre de la capitale nigérienne, devant laquelle certains ont scandé des slogans et brandi des pancartes réclamant le départ des Français. Certains ont jeté des pierres en direction de l'enceinte du bâtiment avant d'être dispersés par la Garde nationale. "Nous sommes ici pour exprimer notre mécontentements à l'égard des ingérences de la France dans les affaires du Niger. Le Niger est un pays indépendant et souverain, donc les décisions de la France ne doivent avoir aucun impact sur nous", a déclaré Sani Idrissa, qui faisait partie du cortège de manifestants. (Reportage Boureima Balima; version française Nicolas Delame)