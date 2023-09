Niger: Macron dit échanger "chaque jour" avec le président déchu

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le président français a réitéré vendredi son soutien au président démocratiquement élu du Niger Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet lors d'un coup d'Etat militaire, et dit s'entretenir avec lui chaque jour. "Je parle chaque jour au président Bazoum. Nous le soutenons. Nous ne reconnaissons pas les putschistes, c'est pourquoi nous ne suivons pas ce que les putschistes disent parce qu'ils n'ont aucune légitimité pour le faire", a déclaré Emmanuel Macron. "Les décisions que nous prendrons, nous les prendrons sur la base d'échanges avec le président Bazoum, quelles qu'elles soient", a-t-il ajouté. Les déclarations du chef de l'Etat, qui s'exprimait à l'occasion d'un déplacement dans le Vaucluse, ont été publiées dans un message diffusé sur le compte X, anciennement Twitter, de l'Elysée. (Reportage Sudip Kar-Gupta et Camille Raynaud)