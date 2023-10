Niger: Les soldats français ont commencé à quitter le pays

Niger: Les soldats français ont commencé à quitter le pays













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'état-major des armées françaises a déclaré mardi que s'étaient effectués les premiers départs de militaires français déployés au Niger, conformément à une annonce du président Emmanuel Macron le mois dernier, à la suite du coup d'Etat mené par des officiers militaires à Niamey le 26 juillet. "Cette manoeuvre complexe se déroule en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes", a indiqué" l'état-major des armées via le réseau social X (anciennement Twitter). Il s'agit d'un revers pour l'influence de Paris en Afrique de l'Ouest, alors que les juntes militaires au pouvoir au Mali et au Burkina Faso avaient déjà réclamé ces deux dernières années le départ des troupes françaises, dans un contexte notamment de ressentiment à l'égard de l'ancienne puissance coloniale. Dans une déclaration lue à la télévision publique, le gouvernement militaire a demandé la coopération des civils à l'égard des mouvements des 1.500 soldats français, indiquant que ceux-ci devaient rejoindre le Tchad via des routes - un trajet de plusieurs centaines de kilomètres, à travers des zones pour certaines peu sûres. (Rédigé par Jean Terzian, avec Abdel-Kader Mazou et Boureima Balima à Niamey)