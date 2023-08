Niger : Les États-Unis suspendent des programmes d'aide au gouvernement

par Kanishka Singh WASHINGTON (Reuters) - Les États-Unis ont suspendu certains programmes d'aide dont bénéficie le gouvernement du Niger, mais continueront de fournir une aide humanitaire et alimentaire, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

"Comme nous l'avons clairement indiqué depuis le début de cette situation, la fourniture de l'aide américaine au gouvernement du Niger dépend de la gouvernance démocratique et du respect de l'ordre constitutionnel", a déclaré Antony Blinken dans un communiqué vendredi. Les chefs d'état-major des armées de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont élaboré un plan en vue d'une possible intervention militaire au Niger, si le président renversé Mohamed Bazoum n'est pas rétabli dans ses fonctions d'ici dimanche. "Nous restons déterminés à soutenir le peuple nigérien pour l'aider à préserver sa démocratie durement acquise et nous réitérons notre appel au rétablissement immédiat du gouvernement démocratiquement élu du Niger", a déclaré Antony Blinken. Le Niger est un partenaire clé de Washington dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Le personnel militaire américain a formé les forces locales. L'administration du président Joe Biden a également présenté le Niger comme un exemple de réussite démocratique dans une région qui a connu une série de coups d'État ou de tentatives de prise de pouvoir au cours des trois dernières années. (Reportage Kanishka Singh à Washington ; version française Kate Entringer)