Niger : Les Etats-Unis devraient évacuer partiellement leur ambassade

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis devraient procéder à l'évacuation d'une partie du personnel et des familles de l'ambassade américaine au Niger, où l'armée a mené la semaine dernière un coup d'Etat pour chasser du pouvoir le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, a déclaré mercredi un représentant américain. Une décision finale n'a pas encore été prise, mais cette mesure devrait vraisemblablement être actée, a-t-il précisé. S'exprimant sous couvert d'anonymat, ce représentant a expliqué que la mission diplomatique resterait opérationnelle et que ses représentants de haut rang continueraient de travailler à Niamey. L'évacuation sera effectué par un avion affrété spécialement par le département d'Etat américain, qui ne sera pas un appareil militaire, a indiqué ce représentant. (Reportage Idrees Ali et Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)