Niger : Les chefs d'état-major de la Cédéao se réuniront samedi au Ghana

Niger : Les chefs d'état-major de la Cédéao se réuniront samedi au Ghana













ABUJA, 11 août (Reuters) - Les chefs d'état-major de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réuniront samedi au Ghana pour préparer une éventuelle intervention militaire au Niger, a déclaré vendredi un responsable du gouvernement nigérian. La Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a ordonné jeudi à l'issue de son sommet l'activation immédiate de sa force d'intervention après le coup d'Etat du 26 juillet au Niger. L'Union africaine s'est par ailleurs rangée vendredi derrière les décisions de la Cédéao et appelé la communauté internationale à sauver la vie du président Mohamed Bazoum, dont les conditions de détention se détériorent. (Reportage Felix Onuah, rédigé par Nellie Peyton ; version française Kate Entringer)