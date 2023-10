Niger : Le retrait de l'armée française débute cette semaine

PARIS, 5 octobre (Reuters) - Le retrait des troupes françaises stationnées au Niger, annoncé par Emmanuel Macron le 24 septembre, débute cette semaine, annonce jeudi le ministère des Armées. "Le désengagement des militaires et des moyens militaires stationnés au Niger débute cette semaine. Cette manoeuvre doit permettre le retour de l'ensemble des militaires en France, avant la fin de l'année", a déclaré le ministère dans un communiqué. "La coordination avec les armées nigériennes est essentielle à la réussite de cette manoeuvre. Toutes les dispositions ont été prises pour que les mouvements se déroulent en bon ordre et en sécurité", a-t-il ajouté. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)