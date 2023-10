Niger : Le président déchu Bazoum a tenté de fuir, en vain, dit la junte

NIAMEY, 20 octobre (Reuters) - La junte au pouvoir au Niger a déclaré jeudi avoir déjoué une tentative de fuite du président déchu Mohamed Bazoum, lequel est détenu depuis le coup d'Etat militaire du 26 juillet, en dépit d'appels internationaux en faveur de sa libération. D'après le gouvernement intérimaire, Mohamed Bazoum et sa famille ont tenté de fuir avec l'aide de complices au sein des forces de sécurité, prévoyant de se rendre en voiture en périphérie de la capitale Niamey afin de monter dans un hélicoptère en direction du Nigeria voisin. Un porte-parole militaire a déclaré à la télévision nationale que la réaction forte des forces de sécurité et de défense ont permis de "déjouer ce projet destiné à déstabiliser notre pays". Reuters n'a pas pu vérifier la véracité de cette tentative de fuite, ni joindre Mohamed Bazoum, dont le lieu de détention n'est pas connu. Des alliés politiques du président déchu dénoncent ses conditions de détention. Mohamed Bazoum n'a pas d'eau, pas d'électricité, ni de produits frais, disent-ils. (Reportage Boureima Balima; version française Jean Terzian)