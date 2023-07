Niger : Le président Bazoum a été destitué, les frontières fermées

DAKAR, 27 juillet (Reuters) - Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a été destitué, a annoncé tard mercredi soir un groupe de soldats à l'antenne de la télévision publique nigérienne. "Les frontières sont fermées et un couvre-feu a été décrété", ont-ils ajouté, lisant un communiqué. Mohamed Bazoum était retenu mercredi dans son palais présidentiel de la capitale du Niger, Niamey, par des membres de la garde présidentielle, selon une source sécuritaire. (Reportage Moussa Aksar et Boureima Balima, rédigé par Bate Felix; version française Camille Raynaud)