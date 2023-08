Niger: La junte ouverte à la diplomatie, dit une délégation de religieux

ABUJA (Reuters) - Une délégation de religieux nigérians a dit dimanche que les dirigeants de la junte qui a pris le pouvoir au Niger le mois dernier se sont dits disposés à privilégier la diplomatie pour résoudre leur conflit avec la Cédéao, qui menace d'intervenir militairement. Les dignitaires religieux nigérians ont été reçus à Niamey par le général Abdourahamane Tchiani, qui leur a assuré que la porte était ouverte pour "la diplomatie et la paix", ont-ils déclaré à leur retour à Abuja, la capitale du Nigeria. Les officiers putschistes ont rejeté jusqu'à présent toutes les offres de médiation de la Cédéao, qui a activé jeudi sa force d'intervention avec le soutien de l'Union africaine, de la France et des Etats-Unis, tout en disant vouloir privilégier pour le moment une solution négociée. Le président Mohammed Bazoum, toujours reconnu par la communauté internationale comme le président légitime du Niger, est séquestré depuis plus deux semaines dans sa résidence par la junte qui l'a renversé. (Reportage de Felix Onuah, version française Tangi Salaün)