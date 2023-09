Niger : La junte met fin à l'accord militaire avec le Bénin

Niger : La junte met fin à l'accord militaire avec le Bénin













Crédit photo © Reuters

NIAMEY (Reuters) - La junte militaire au pouvoir au Niger a annoncé mardi qu'elle mettrait fin à un accord militaire avec le Bénin, accusant son voisin d'avoir autorisé le déploiement de soldats sur son territoire en vue d'une possible intervention de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) au Niger. La Cédéao, qui tente de négocier avec les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger le 26 juillet, a menacé d'intervenir militairement en cas d'échec des négociations pour rétablir l'ordre constitutionnel. La junte nigérienne a estimé dans un communiqué lu à la télévision nationale que le Bénin avait "autorisé le déploiement de soldats, de mercenaires et d'équipements militaires" dans le contexte d'une possible intervention de la Cédéao. Les nouvelles autorités nigériennes ont donc "décidé de mettre fin à l'accord de coopération militaire (avec le Bénin)". Le Bénin n'a pas réagi dans l'immédiat. La Cédéao n'a fourni aucun détail concernant d'éventuels déploiements. Le Premier ministre nigérien nommé par la junte, Ali Mahamane Lamine Zeine, a indiqué la semaine dernière que les négociations avec l'organisation se poursuivaient. Le président du Nigeria Bola Tinubu, qui exerce également la présidence de la Cédéao, a laissé entendre qu'une période de transition de neuf mois pour rétablir la démocratie pourrait satisfaire les puissances régionales. La junte nigérienne a proposé le mois dernier une période de transition de trois ans. (Reportage Boureima Balima, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)