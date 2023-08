Niger : La junte annonce la fermeture de l'espace aérien

6 août (Reuters) - La junte militaire au pouvoir au Niger depuis un coup d'Etat fin juillet a annoncé dimanche la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de l'espace aérien du pays, citant la menace d'une intervention militaire de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao). La Cédéao a fixé, dimanche dernier, un ultimatum d'une semaine à la junte nigérienne pour rétablir le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, sous peine de risquer une intervention militaire pour rétablir l'ordre démocratique. Le commandement de la junte a dénoncé les sanctions imposées par ailleurs par la Cédéao et assuré qu'il ne céderait pas aux pressions. (Reportage Alessandra Prentice; version française Jean Terzian)