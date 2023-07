Niger : La junte affirme que le gouvernement déchu a autorisé des frappes de la France

Niger : La junte affirme que le gouvernement déchu a autorisé des frappes de la France













Crédit photo © Reuters

(Reuters) -La junte militaire qui a pris le pouvoir la semaine dernière au Niger a affirmé lundi que le gouvernement renversé avait autorisé la France à conduire des frappes sur le palais présidentiel pour tenter de libérer le président déchu Mohamed Bazoum. Ces déclarations ont été faites par le colonel Amadou Abdramane, un des officiers qui ont mené le putsch, à la télévision d'Etat. Il y affirme que l'autorisation a été signée par le ministre nigérien des Affaires étrangères HassoumiMassoudou, agissant en tant que Premier ministre par intérim, sans apporter d'éléments de preuve. Dans une déclaration à Reuters, le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir que la France n'avait pas "d'autre objectif" que la sécurité de ses ressortissants dans le pays. Hassoumi Massoudou n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire. La France, qui a condamné le coup d'Etat militaire au Niger, a demandé que Mohamed Bazoum soit rétabli dans ses fonctions, sans annoncer son intention d'intervenir militairement. Dimanche, l'Elysée a fait savoir que le président français Emmanuel Macron ne tolérerait aucune attaque contre la France et ses intérêts dans le pays alors que des milliers de manifestants se sont réunis dans la journée devant l'ambassade française à Niamey. Réunis en sommet, les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont adressé dimanche un ultimatum à la junte ayant mené le putsch au Niger, lui donnant une semaine pour remettre le pouvoir au président qu'elle a évincé, sous peine d'un possible emploi de la force. Le président tchadien Mahamat Idriss Deby s'est rendu au Niger au cours du week-end pour une tentative de médiation avec la junte nigérienne. Tôt lundi, il a posté de premières images de Mohamed Bazoum depuis le coup d'Etat, où le président déchu reclus depuis jeudi dans le palais présidentiel apparaît souriant et apparemment indemne. Mahamat Idriss Deby dit avoir rencontré Mohamed Bazoum et le général Abdourahamane Tiani, qui mène la junte nigérienne, "dans une approche fraternelle qui vise à explorer toutes les pistes afin de trouver une issue pacifique à la crise". LE KREMLIN FAIT PART DE SON INQUIÉTUDE L'Union européenne, la France et d'autres pays affirment toujours reconnaître Mohamed Bazoum comme le président légitime du Niger. L'Allemagne a dit lundi ne pas prévoir pour l'heure l'évacuation de ses ressortissants et soldats présents au Niger, selon un porte-parole du ministère de la Défense et des Affaires étrangères. De son côté, la Russie a exprimé son inquiétude concernant la situation au Niger alors même que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner Evguéni Prigojine, qui détient des intérêts importants en Afrique, a salué le coup d'Etat. "Nous sommes favorables au rétablissement rapide de l'État de droit dans le pays, nous sommes favorables à la retenue de toutes les parties afin d'éviter les pertes humaines", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Dans un message diffusé la semaine dernière sur les réseaux sociaux, Evguéni Prigojine a offert les services de Wagner à la junte militaire qui a pris le pouvoir à Niamey. (Anait Miridzhanian à Johannesbourg et Bate Felix à Dakar, rédigé par Nellie Peyton ; Blandine Hénault pour la version française, édité par Tangi Salaün)