Niger: La France va débuter les évacuations de ressortissants français et européens

Niger: La France va débuter les évacuations de ressortissants français et européens













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France va évacuer à partir de ce mardi les ressortissants français et européens qui souhaitent quitter le Niger, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères, après la prise de pouvoir mercredi dernier de la junte militaire dans le pays. Le renversement du président nigérien démocratiquement élu Mohamed Bazoum - qui marque le septième putsch militaire en moins de trois ans en Afrique centrale et de l'Ouest - a envoyé une onde de choc dans la région et suscité la réprobation de l'Union africaine et de l'Union européenne notamment. La France, ancienne puissance coloniale et qui est intervenue militairement dans la région pour aider à lutter contre une insurrection islamiste, a été prise pour cible par des manifestants qui ont attaqué dimanche l'ambassade française à Niamey. "Compte tenu de la situation à Niamey, des violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et de la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens, la France prépare l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays", a indiqué le Quai d'Orsay dans un communiqué. Ces évacuations commenceront "dès aujourd'hui", est-il précisé. Selon le site du ministère des Affaires étrangères, il y avait un peu moins de 1.200 ressortissants français présents au Niger en 2022. L'Italie a également offert mardi de mettre en place un vol de rapatriement pour ses ressortissants présents au Niger. ULTIMATUM Le coup d'Etat au Niger a soulevé des craintes pour la sécurité dans la région du Sahel et sur l'approvisionnement en uranium, le pays étant le septième producteur mondial de ce métal utilisé notamment pour l'énergie nucléaire. Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont imposé dimanche des sanctions au Niger et fixé un ultimatum aux putschistes. L'Union européenne, la France et d'autres pays affirment toujours reconnaître Mohamed Bazoum comme le président légitime du Niger. Les dirigeants militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et en Guinée ont en revanche exprimé leur soutien à la junte nigérienne, tout comme le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, qui détient des intérêts importants en Afrique. Dans un entretien lundi soir sur BFMTV, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a dénoncé "tous les ingrédients habituels de la déstabilisation à la mode russo-africaine" après avoir démenti "formellement" les accusations concernant une intervention armée de la France devant l'ambassade française dimanche à Niamey. La Russie a exprimé lundi son inquiétude concernant la situation au Niger et demandé le "rétablissement rapide de l'État de droit dans le pays". Dans la soirée, plusieurs dirigeants politiques nigériens issus du gouvernement renversé ont été arrêtés par la junte militaire. Le président déchu Mohamed Bazoum est pour sa part reclus depuis jeudi dans le palais présidentiel. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Zhifan Liu, Michel Rose, Sudip Kar-Gupta, Layli Foroudi et Charlotte van Campenhout; avec la contribution d'Angelo Amante à Rome, édité par Kate Entringer)