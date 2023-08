Niger : La France prépare "dès aujourd'hui" l'évacuation de ceux qui souhaitent quitter le pays

Niger : La France prépare "dès aujourd'hui" l'évacuation de ceux qui souhaitent quitter le pays













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La France prépare "dès aujourd'hui" l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le Niger, a indiqué mardi le Quai d'Orsay dans un communiqué. "Compte tenu de la situation à Niamey, des violences qui ont eu lieu contre notre ambassade avant-hier et de la fermeture de l'espace aérien qui laisse nos compatriotes sans possibilité de quitter le pays par leurs propres moyens, la France prépare l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays", indique le communiqué. (Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)