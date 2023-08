Niger: La France condamne la suspension de la diffusion de France 24 et de RFI au Niger

PARIS (Reuters) - La France condamne fermement la suspension de la diffusion de France 24 et de Radio France Internationale (RFI) au Niger, a fait savoir jeudi le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. "La France réaffirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à une information libre et plurielle et au débat public, partout dans le monde", a indiqué le Quai d'Orsay. Le groupe France Médias Monde, qui réunit notamment France 24 et RFI, a dénoncé dans un communiqué une "décision prise hors de tout cadre conventionnel et légal, qui prive un peu plus encore dans la région les citoyens de leur accès à une information libre, indépendante et vérifiée". RFI et France 24 ont vu la diffusion de leurs programmes interrompue ces derniers mois au Burkina Faso et au Mali après les coups d'Etat qui se sont déroulés l'an dernier dans ces pays. Selon France Médias Monde, en 2022, 1,9 million d’auditeurs écoutaient chaque semaine RFI au Niger. France 24 était quant à elle suivie par un quart de la population nigérienne chaque semaine. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)