Niger : La France condamne fermement "le coup de force" et demande la libération du président Bazoum

Niger : La France condamne fermement "le coup de force" et demande la libération du président Bazoum













PARIS, 27 juillet (Reuters) - La France condamne fermement le coup de force qui a eu lieu mercredi au Niger, et demande la libération du président Mohamed Bazoum et de sa famille, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Nous appelons au respect et à la restauration immédiate de l'intégrité des institutions démocratiques du Niger", était-il indiqué. La France apporte son soutien aux efforts régionaux en vue d'une sortie de crise qui respecte le cadre démocratique nigérien, a indiqué le Quai d'Orsay. (Rédigé par Camille Raynaud)