Niger: La Cédéao tente une nouvelle fois d'établir un dialogue avec la junte

Crédit photo © Reuters

ABUJA (Reuters) - La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a l'intention d'envoyer une commission parlementaire au Niger pour rencontrer les chefs de la junte, dans un nouvel effort pour rétablir la démocratie, a annoncé samedi un porte-parole du parlement. Le parlement de la Cédéao s'est réuni samedi pour discuter de la posture à adopter au Niger. Aucune décision n'a été prise mais le Parlement a mis en place une commission parlementaire. Ce comité prévoit de rencontrer le président du Nigeria Bola Tinubu, qui exerce également la présidence de la Cédéao, afin d'obtenir l'autorisation de se rendre au Niger, a indiqué le porte-parole du parlement. Un groupe de dignitaires religieux nigérians a par ailleurs rencontré Bola Tinubu afin que ce dernier leur permette de se rendre au Niger pour tenter de mener une médiation, a déclaré samedi une source au sein de la présidence nigériane. Les dignitaires prévoient de rencontrer d'autres religieux afin de tenter de mettre fin à l'impasse diplomatique au Niger. Le coup d'Etat du 26 juillet au Niger a été largement condamné par ses voisins et ses partenaires internationaux, qui ont refusé de reconnaître les nouveaux dirigeants et ont exigé que le président Mohamed Bazoum, détenu dans la résidence présidentielle, soit rétabli dans ses fonctions. La junte a rejeté plusieurs tentatives de médiation et ignoré un ultimatum de la Cédéao, ce qui fait redouter une escalade militaire au Sahel, déjà aux prises avec l'insurrection djihadiste. (Reportage Felix Onuah et Edward McAllister; version française Camille Raynaud)