Niger : L'Union africaine appuie les décisions de la Cédéao

11 août (Reuters) - L'Union africaine a déclaré vendredi soutenir les décisions de la Cédéao concernant le Niger et appelé la communauté internationale à sauver la vie du président Mohamed Bazoum, dont les conditions de détention se détériorent. La Cédéao (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) a dit jeudi que toutes les options étaient sur la table pour restaurer l'ordre constitutionnel après le coup d'Etat du 26 juillet à Niamey et décidé d'activer sa force d'intervention. (Rédigé par Anait Miridzhanian et Nellie Peyton; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)