Niger : L'opération d'évacuation vers la France a pris fin, 1.079 rapatriés

PARIS (Reuters) - Quelque 1.079 personnes, dont 577 ressortissants français, souhaitant quitter le Niger ont été rapatriés, a annoncé jeudi Sébastien Lecornu, ministre des Armées, confirmant que l'opération d'évacuation vers la France était désormais terminée. "L'évacuation de nos ressortissants du Niger vient de s'achever. 1.079 Français et Européens sont désormais en sécurité", a écrit Sébastien Lecornu sur la plateforme X, anciennement Twitter. Au total, cinquante nationalités - européennes et non européennes - étaient représentées parmi les opérations d'évacuation menées par des avions militaires français, ont annoncé les ministères des Armées et des Affaires étrangères dans un communiqué commun. Le ministère des Affaires étrangères avait déjà annoncé plus tôt jeudi la fin de l'opération d'évacuation décidée après le coup d'Etat mené au Niger la semaine dernière par l'armée. Le Quai d'Orsay a de nouveau condamné jeudi dans un communiqué distinct les violences commises dimanche contre l'ambassade de France au Niger, et fait savoir que la France avait demandé aux forces de l'ordre nigériennes de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des emprises diplomatiques à Niamey, alors que plusieurs appels à manifester ce jeudi ont été diffusés. A l'instar des Etats-Unis, le Royaume-Uni a annoncé jeudi une réduction des effectifs de son ambassade au Niger "compte tenue de la situation sécuritaire". (Rédigé par Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)