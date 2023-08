Niger : L'opération d'évacuation a pris fin

PARIS, 3 août (Reuters) - L'opération d'évacuation des ressortissants souhaitant quitter le Niger a pris fin, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères sur son site internet. Le ministère a indiqué mercredi soir qu'un quatrième vol d'évacuation a quitté le Niger en direction de la France, portant à 992 le nombre de personnes évacuées du pays d'Afrique de l'Ouest, où un coup d'Etat a été mené la semaine dernière par l'armée. Le Quai d'Orsay a de nouveau condamné jeudi dans un communiqué distinct les violences commises dimanche contre l'ambassade de France au Niger, et fait savoir que la France avait demandé aux forces de l'ordre nigériennes de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des emprises diplomatiques à Niamey, alors que plusieurs appels à manifester jeudi 3 août ont été diffusés. (Rédigé par Camille Raynaud)