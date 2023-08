Niger: Dix-sept militaires tués dans une embuscade

Crédit photo © Reuters

NIAMEY (Reuters) - Dix-sept militaires nigériens ont été tués mardi dans une embuscade dans le sud-ouest du Niger, près des frontières avec le Mali et le Burkina Faso, a annoncé le ministère de la Défense. Un détachement de l'armée a été attaqué près de la commune de Torodi et plus d'une centaine de "terroristes" ont été neutralisés, a précisé le ministère. Le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso voisins, est en proie depuis des années à des violences attribuées à des islamistes armés. Les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays à la faveur d'un putsch fin juillet reprochent notamment au président renversé Mohamed Bazoum son incapacité à lutter contre cette insécurité. (Reportage Moussa Aksar, rédigé par Anait Miridzhanian, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)