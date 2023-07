Niger : Des soldats retiennent le président Bazoum dans son palais

NIAMEY (Reuters) - Des soldats de la garde présidentielle retiennent le président du Niger, Mohamed Bazoum, dans son palais dans la capitale Niamey dont les accès ont été bloqués, ont rapporté mercredi plusieurs sources. Un journaliste de Reuters a vu des véhicules militaires bloquer l'entrée du palais présidentiel. Les accès aux ministères près du siège du pouvoir étaient aussi bloqués, selon plusieurs sources de sécurité. Un responsable de la présidence nigérienne a déclaré que les employés à l'intérieur du palais n'avaient pas accès à leur bureau. La ville de Niamey semblait calme avec un trafic normal et une connexion internet toujours établie, selon un journaliste de Reuters. Cet événement fait penser aux coups d'Etat qui ont eu lieu au Mali et au Burkina Faso ces dernières années. Ces coups d'Etat ont été favorisés par la frustration générée par l'incapacité des gouvernements à endiguer l'insurrection islamique dans la région du Sahel, dont fait partie le Niger. Le Niger, qui a connu quatre coups d'Etat dans son histoire récente, a également vécu un putsch avorté en 2021 quand des militaires ont tenté de prendre le palais présidentiel quelques jours avant la prise de fonction du président Bazoum. Le Niger est un pays allié des puissances occidentales dans leur combat contre l'insurrection islamique qui a débuté au Mali en 2012, avant de se propager aux pays voisins. La France a redéployé l'été dernier au Niger une partie de ses soldats précédemment basés au Mali, afin qu'ils aident à lutter contre les groupes liés à Al Qaïda et à l'État islamique. Avec l'élection de Mohamed Bazoum en 2021, le Niger a connu sa première transition démocratique depuis son indépendance de la France en 1960. (Reportage par Moussa Aksar, Boureima Balima et Abdel-KaderMazou; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)